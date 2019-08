L’INTERVISTA

RIETI – La passione innata per il calcio ed il legame perenne con la squadra del proprio paese caratterizzano un atleta autentico per il quale i valori dello sport e soprattutto quelli dell’amicizia sono alla base del comportamento nella vita di ogni giorno. Davide Di Giuliani, attaccante del Torri in Sabina nato a Rieti il 27 luglio 1991, si accinge a disputare una nuova stagione con tutta la grinta e la determinazione che lo caratterizza e sarà anche in Seconda categoria uno dei pilastri della formazione sabina allenata da Alessandro Tiburzi ed Emanuele Renzi.«Diciamo di sì, visto che ho iniziato nel Torri addirittura a cinque anni e mezzo disputando nella stessa società tutte le categorie giovanili, dai Primi Calci ai Pulcini, Giovanissimi, Allievi, Juniores».«Esattamente, con la grande soddisfazione di essere convocato a 16 anni in prima squadra nella massima categoria regionale dal tecnico Mauro De Vecchis e successivamente, tra Eccellenza e Promozione, nel periodo in cui il Torri era allenato da Cervelloni e Conti».«Il Torri a quei tempi aveva una formazione Juniores fortissima e non a caso conquistammo per due volte la Coppa Provincia di Rieti».«Purtroppo per due lunghi periodi restai fermo a causa di infortuni e ripresi a giocare successivamente nella nuova squadra del Torri, a Montasola e a Cantalupo».«Devo dire che due anni fa siamo ripartiti con un nuovo staff dirigenziale formato da persone eccezionali che hanno preso a cuore l’impegno sportivo in modo encomiabile. C’è stata una grande collaborazione da parte di tutto il paese: un gruppo di ragazzi che ogni domenica si trasformano con il loro sostegno nel giocatore in più e che durante la settimana o nei periodi intermedi collaborano praticamente a mantenere efficiente l’impianto sportivo del campo Luchetti».«E’ stato fin dall’inizio il mio principale intento e ci siamo adoperati tutti insieme per creare qualcosa di valido. I risultati ci stanno dando ragione e vogliamo continuare e dare il massimo per valorizzare il paese sia nell’aspetto sportivo che in quello di vita sociale quotidiana».«Certamente! Voglio sottolineare che nel nostro gruppo giocatori-dirigenti-collaboratori si è creata un’atmosfera di grande amicizia che si estende anche fuori dal campo e che vogliamo migliorare sempre di più. I risultati positivi arrivano anche da questo».«C’è tanto entusiasmo e voglia di fare bene ma dobbiamo restare con in piedi per terra coltivando le nostre ambizioni: al primo posto mettiamo l’obiettivo del mantenimento di categoria, poi se ci sarà la possibilità di conquistare qualcosa di meglio sicuramente non ci tireremo indietro».«La prima convocazione in Eccellenza a 16 anni, la conquista della Coppa Provincia con la squadra Juniores e la recente vittoria nella Coppa Provincia di Rieti che ci ha permesso di passare in Seconda categoria».«Prima ci si metteva il cuore e le ambizioni erano tante; adesso i ragazzi vivono realtà diverse, a volte anche confusionarie, e troppi valori sono stati accantonati. Una situazione, questa, che osserviamo sia nel mondo del calcio che nella vita sociale quotidiana. Nel nostro piccolo, vorremmo trasmettere qualcosa ai più giovani anche nell’ambito della nostra squadra, con l’augurio che un domani possano restare vive e magari proliferare tradizioni importanti».