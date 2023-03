Torneo di Primavera, grande partecipazione a Montopoli. Foto

RIETI - È stato un bellissimo sabato quello che si è svolto al Campo Sportivo Comunale Rinalduzzi di Montopoli in occasione del Torneo di Primavera. La manifestazione, riservata alla categoria “Piccoli Amici” (nati nel 2016/2017) ha visto una grande partecipazione da parte dei ragazzi di tutte le squadre coinvolte e delle famiglie.

L’Usd Montopoli, squadra organizzatrice dell’evento, ha accolto in occasione di questa bella giornata di sport i giovani dell’Ss Passo Corese, Monterotondo 1935, Asd Riano e Spes Mentana. Un pomeriggio ricco con una bella cornice di pubblico ad assistere all’evento. Il divertimento tra i giovanissimi non è mancato e questo fa ben sperare in vista dei prossimi eventi: è infatti in programma per il mese di aprile la seconda tappa del Campionato Piccoli Amici prevista al campo sportivo di Selci: saranno protagoniste altre squadre della bassa Sabina come l’Asd Poggio Mirteto Calcio, l’Accademia Calcio Sabina oltre all’Usd Montopoli e l’Ss Passo Corese. Gli eventi di calcio giovanile saranno garantiti fino alla fine dell’anno.