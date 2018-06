di Christian Diociaiuti

RIETI – In lizza per il titolo del torneo degli enti sono in tre: Alba Sant’Elia, Torrita e Borgorose. Sono queste le squadre che sabato 9 giugno, al campo sportivo del Macelletto, si contenderanno il titolo dello storico trofeo portato avanti con passione da Gianfranco Federici col sostegno del Salto Cicolano, dell’associazione Porta D’Arce e della Confraternita Misericordia. Si gioca dalle 16 in un triangolare riservato alle tre compagini Juniores. L’Alba di Toni Tempesta ha vinto il campionato e punta a mettere in bacheca un altro trofeo. In campo anche il Borgorose di Matteo Lancia e i romani del Torrita, che hanno giocato il torneo reatino. La manifestazione ricorderà, con i vari memorial-premio, Paolo Grifoni, Giacomo Ramacogi, Antonello Bonafaccia e Fabrizio Dionisi. Federici, per il sostegno ricevuto, ha ringraziato la Figc reatina e in particolare Cristina Tiberi oltre al comune e al consigliere Roberto Donati. Quella 2018 è l’edizione numero 35 del torneo che, negli anni, ha cambiato categoria di riferimento e maglie ma non lo scopi. Divertire e stare insieme.

