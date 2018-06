di Renato Leti

RIETI – Due giornate all’insegna del divertimento puro, dello sport e dell’allegria condivisa da decine di bambini e di famigliari e amici che si sono ritrovati sabato e domenica scorsi al campo sportivo di Collevecchio dove è in fase di svolgimento la terza edizione del torneo giovanile “Città di Collevecchio” che si concluderà nel prossimo fine settimana. Hanno aderito quest’anno quaranta società provenienti da varie regioni italiane con diverse formazioni suddivise per fasce d’età.



Sabato sono scese in campo quindici squadre composte da giocatori nati nel 2009/2010: nel primo girone si sono classificate con lo stesso punteggio Tor di Quinto, SS Lazio e B&A Orte ed è stata quest’ultima formazione a passare il turno per la migliore differenza reti. Nel secondo girone si sono imposte la Pro Roma e La Sabina e nel terzo il Passo Corese. Vincitrice del torneo 2009/2010 è stata poi è stata la B&A Orte su La Sabina. Domenica è stata la volta dei nati nel 2007: finaliste Atletico Acilia e SS Lazio con vittoria dei biancazzurri e trofeo consegnato ai vincitori dal calciatore Ledesma.



«L’affluenza di giocatori e pubblico è stata notevolissima – dicono gli organizzatori – e vogliamo ringraziare tutti i collaboratori che in ogni modo stanno contribuendo alla riuscita della manifestazione: è la forza e la buona volontà di tutti che permettono la crescita di questo evento».



Appuntamento per il prossimo fine settimana con la partecipazione sabato 9 giugno della categoria 2008 e domenica 10 dei 2006; funzionerà un’area-ristoro aperta a tutti i convenuti.

5 Giugno 2018



