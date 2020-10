Caldaia rotta allo Scopigno, Rieti-Tolentino si giocherà al Gudini a porte chiuse

RIETI - Il Football Club Rieti comunica che la gara Rieti-Tolentino valevole per la terza giornata del Campionato Nazionale Dilettanti, girone F, verrà disputata al campo sportivo "Gudini" (ore 15) per la momentanea indisponibilità dello stadio Manlio Scopigno dovuta ad un malfunzionamento della centrale termica.

Il Fc Rieti precisa che le gare, in attesa dell’emanazione del nuovo Dpcm sulle misure per il contenimento dell’ermegenza Covid-19 e sulla scorta dei provvedimenti adottati dall’autorità di Pubblica Sicurezza verranno disputate, fino a nuovo provvedimento, in totale assenza di pubblico nel rispetto delle procedure.

Ultimo aggiornamento: 18:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA