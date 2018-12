RIETI - Saranno un po’ le temperature rigide, un po’ la pesantezza accumulata a tavola in questi giorni di feste e soprattutto la mancanza di tensione per una partita che ha poco da dire con gli ospiti che schierano i "ragazzini" ma al Manlio Scopigno per la gara tra Rieti e Matera più che applausi e cori a farla da padrone sono gli sbadigli.



A causa dello sciopero dei giocatori della prima squadra, come successo contro la Reggina nella gara di Santo Stefano, il Matera fa scendere in campo la squadra che milita, senza troppo eccellere, nel campionato Berretti, nella formazione titolare ci sono solo due giocatori maggiorenni, il che non aiuta a rendere attraente la gara.

Nonostante queste premesse, alla fine al Manlio Scopigno per l’ultima partita del 2018 sugli spalti sono arrivati in circa 400, compresi i 183 paganti, con una decina di tifosi ospiti, presumibilmente i genitori di qualche giovane giocatore lucano, che si sono fatti anche sentire in occasione dei pericoli sventati dalla difesa ospite durante il prevedibile arrembaggio degli amarantocelesti.

Sul fronte reatino gli ultrà ci hanno provato a sostenere la propria squadra lanciando qualche coro ma lo sforzo non è stato raccolto dal resto della tribuna dove, come in occasione della gara contro il Catania, erano schierati Riccardo Curci, in procinto di riprendersi la guida della società, ancora una volta con affianco Pierluigi Di Santo e anche l'avvocato romano Andrea Gianni, fino a ottobre direttore generale della Sambenedettese ma con un forte legame con Rieti (è stato anche consigliere comunale ad Antrodoco in quota centrodestra). Fu uno degli artefici del ripescaggio in D del Rieti che Fedeli riportò in alto dall'Eccellenza.

