RIETI - Grande fair play sugli spalti durante l’ultima giornata del girone d’andata del giorno C di serie C tra Rieti e Catania. A causa dell’ombra inquietante del terremoto, che due anni fa ha seminato terrore e morte nel Reatino e solo ieri notte ha spaventato la città etnea.



Le due tifoserie insieme a tutto il Manlio Scopigno infatti si sono unite in un unico grande applauso allorquando gli ultrà reatini, dopo 10’ di gioco, hanno mostrato uno striscione con su scritto “Catania Rialzati”.

Per il resto della gara, le due tifoserie organizzate, dalla Sicilia sono arrivati in poco meno di 100, hanno incitato i propri beniamini incessantemente in un clima di festa che nonostante la giornata di feriale ha visto allo Scopigno circa 600 spettatori (350 paganti, 180 abbonati e più di una cinquantina di accrediti).

