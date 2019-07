IL COMUNICATO DEL CLUB

SOTTOSCRIZIONI

FASCE DI PREZZO

REGOLAMENTAZIONE

Ultimo aggiornamento: 09:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il giorno dopo la prima uscita stagionale, il Rieti vara la nuova campagna abbonamenti. "Siamo anCora qua" è lo slogan scelto dall'ufficio marketing della società amarantoceleste, che di fatto inserendo una C maiuscola rimarca la salvezza conquistata lo scorso anno, punto di (ri)partenza del secondo campionato professionistico consecutivo. Prezzi in linea con quelli dello scorso anno e, in alcuni casi, anche inferiori: ma la vera novità è la vendita della tessera per la curva nord (35 euro) che sta per riaprire i battenti. Sui social i tifosi "gradiscono" il listino, un po' meno la foto scelta per lanciare la campagna perché imbottita di ex.Il Football Club Rieti annuncia l’apertura della campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2019/20. A partire da martedì 23 luglio sarà possibile acquistare il proprio ticket abbonamento presso la sala stampa ubicata all’interno dello stadio “Manlio Scopigno” dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 17.30 alle 19.30. Il sabato invece sarà possibile acquistare il proprio abbonamento solo dalle 10 alle 12. Particolare attenzione è stata dedicata alla rivisitazione dei costi rispetto allo scorso anno con la possibilità di accedere a più fasce di prezzo. La divisione in più fasce è stata creata per permettere ad ogni tifoso di avere ampio margine di scelta per poter accompagnare e sostenere di domenica in domenica la squadra della nostra città.Per sottoscrivere l’abbonamento è necessario presentarsi nei giorni e negli orari stabiliti muniti di valido documento di riconoscimento (Carta d’identità, Patente o Passaporto). I ragazzi nati entro il 31 dicembre 2005 hanno diritto al titolo di accesso gratuito.Dal 23 luglio al 23 agosto al sottoscrittore dell’abbonamento non sarà consegnata la tessera magnetica ma soltanto una ricevuta di acquisto del titolo. Tale ricevuta verrà sostituita prima dell’inizio del campionato da apposita tessera magnetica.La società si riserva 2 giornate amarantocelesti, una nel girone di andata e una in quello di ritorno, in cui il ticket abbonamento non sarà valido per l’ingresso allo stadio. Il possessore dovrà pagare regolare biglietto di ingresso.Il presente abbonamento esclude altresì le gare di Coppa Italia e le eventuali amichevoli a pagamento che la società potrebbe organizzare durante la stagione sportiva.Nella pausa tra la fine del girone di andata e l’inizio del girone di ritorno la società può avvalersi della riapertura della campagna abbonamenti.Tribuna:Settori A-H: 50 euroSettori B-G: 100 euroSettori C-F: 200 euroSettori D-E: 300 euroTribuna vip: 450 euroCurva Nord: 35 euroSarà necessario compilare l’apposito modulo di sottoscrizione dell’abbonamento, prendendo espressamente atto e accettando il “regolamento di utilizzo e comportamento dello stadio centro Italia Manlio Scopigno”, il “Codice etico” e “il codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni sportive”. Tali regolamenti saranno esposti presso la bacheca adiacente alla sala stampa dell’impianto o consultabili sul sito internet www.rieticalcio.it , nella sezione ad essi dedicata. Il sottoscrittore dichiarerà di aver preso atto dell’informativa di cui all’allegato 2, redatta ai sensi del GDRP 2016/679 e dei termini e condizioni d’uso degli abbonamenti di cui all’allegato 1, che dichiara di accettare. Il sottoscrittore prende inoltre atto che soltanto a seguito della sussistenza di tutti i requisiti stabiliti dalle normative in materia di antiviolenza e sicurezza negli stadi e nelle manifestazioni sportive e dal programma tessera del tifoso avrà diritto a ricevere l’abbonamento.