© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Football Club Rieti comunica che è aperta la prevendita dei tagliandi d'ingresso per la partita di Campionato FC Rieti-Sicula Leonzio, in programma domenica 10 febbraio alle 14:30.Prezzi dei biglietti:TRIBUNA VALLE SANTA B-G: €. 12.00 + 1.20 (prevendita)TRIBUNA VALLE SANTA C-F: €. 15.00 + 1.20 (prevendita)TRIBUNA VALLE SANTA D-E: €. 18.00 + 1.20 (prevendita)SETTORE OSPITI: €. 9,00 + 1.20 (prevendita)(vendita aperta fino alle 19 di sabato 9)I biglietti per il settore ospiti sono acquistabili solamente online.Il Circuito di vendita online è www.etes.itIn occasione della Baby Giornata Amarantoceleste potranno entrare allo stadio tutti i bambini nati dopo il 1° gennaio 2005 solo se accompagnati da un adulto con regolare tagliando d'ingresso.I biglietti sono acquistabili con prevendita, entro le 19 di sabato 9 presso l'Ageznia Fortitudo Viaggi, in Via Aniene 3C/3D, la segreteria dello Stadio "Centro d'Italia - Manlio Scopigno", sul sito www.etes.it, dalle 15 di oggi, per evitare code in biglietteria prima della garaLa biglietteria in Via Alcide De Gasperi s.n.c nel piazzale antistante la Tribuna Valle Santa aprirà dalle 11 fino alle 14 il giorno della gara.E' l'ultima occasione per la nuova campagna mini-abbonamenti. Sarà possibile sottoscrivere il tagliando per tutte le 7 gare rimaste da giocare allo “Scopigno”.