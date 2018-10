RIETI - E' aperta la prevendita dei tagliandi d'ingresso per la partita di campionato Rieti-Siracusa, in programma sabato 27 ottobre 2018 alle 14.30.



I PREZZI

TRIBUNA VALLE SANTA B-G: €. 12.00 + 1.20 (prevendita)

TRIBUNA VALLE SANTA C-F: €. 15.00 + 1.20 (prevendita)

TRIBUNA VALLE SANTA D-E: €. 18.00 + 1.20 (prevendita)

SETTORE OSPITI: €. 9,00 + 1.20 (prevendita)



La vendita aperta fino alle 19 di venerdì 26 ottobre presso la segreteria dello Stadio "Centro d'Italia - Manlio Scopigno". Il Circuito di vendita online è www.etes.it. Entrano gratuitamente i ragazzi nati dal 1° gennaio 2005 in poi.



La biglietteria in via Alcide De Gasperi snc nel piazzale antistante la Tribuna Valle Santa aprirà dalle 10 fino alle 14 il giorno della gara. © RIPRODUZIONE RISERVATA