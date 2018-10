RIETI - Con la rifinitura di questa mattina allo Scopigno il Rieti ha iniziato il lavoro in vista del match contro la Vibonese di martedì prossimo (ore 14.30), la prima stagionale in presenza di pubblico. Tramite una nota social il club ha annunciato l'apertura delle prevendite, con i tagliandi che potranno essere acquistati direttamente allo stadio fino alle 19 di domani, lunedì 15 ottobre. I prezzi per la tribuna Valle Santa vanno dai 12 ai 18 euro a seconda della posizione scelta (il prezzo sale man mano che ci si avvicina al centro), mentre i tifosi ospiti potranno acquistarli tramite il sito etes.it al prezzo di 9 euro più 1,20 euro di prevendita. Per chi invece volesse acquistare il biglietto direttamente il giorno della gara, potrà farlo dalle 12.30 alle 14. Potranno usufruire dell'ingresso gratuito tutti i nati dal 1° gennaio 2005 in poi. © RIPRODUZIONE RISERVATA