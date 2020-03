RIETI - Il Football Club Rieti, in questo momento di emergenza nazionale, «sente il dovere di esprimere vicinanza a tutta la popolazione reatina, ai suoi tifosi ed a tutto il popolo italiano. In questi giorni, in cui l'Italia intera è messa a dura prova noi, nel pieno rispetto delle regole, continuiamo a svolgere il nostro lavoro. Ora c'è una partita più importante da giocare e da vincere e quando sarà vinta torneremo, tutti insieme, a gioire e a continuare a supportare i colori amarantocelesti».



La società ha provveduto al regolare pagamento degli stipendi per quanto riguarda il bimestre gennaio - febbraio, rispettando la scadenza del 16 marzo. © RIPRODUZIONE RISERVATA