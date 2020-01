RIETI - E' stata una vittoria per pochi intimi, peraltro infreddoliti e inumiditi dal clima rigido dello Scopigno. A riscaldare i quasi 400 tifosi presenti sulle gradinate, però, ci ha pensato Raffaele Russo, con un gol che vale 3 punti e la speranza di potercela ancora fare.



Ancora in silenzio il tifo organizzato, che si è trincerato dietro uno striscione che spiegava bene la situazione ("Assenti per dignità") e che a fine gara, pur applaudendo, non ha ricevuto il saluto della squadra che si è radunata al centro del campo e poi ha tirato dritto verso gli spogliatoi.

Freddezza reciproca, che ci può stare visto il momento: un passo alla volta e il rapporto si ricreerà. Nel calcio, come nella vita, la differenza la fanno i fatti e se campo e gestione societaria riusciranno a recuperare il terreno perduto, tutto tornerà come prima. Si spera.

