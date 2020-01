LA F.C. RIETI E L'INVERNO CHE NON CI ADDOLCISCE

RIETI - Un'altra giornata triste per i colori amarantocelesti. Dopo il -4 di penalizzazione certificato venerdì, l'ambiente sperava in un successo che limitasse i danni e che non facesse restare il Rieti in ultima posizione staccato dalle rivali salvezza. Così non è stato: certo «se Tirelli l'avesse messa dentro prima che lo facessero i lucani, forse staremmo a parlare di qualcosa di diverso», diceva mister Beni nel post partita. Ma con i se e con i ma i punti non si ottengono. E il Rieti visto contro il Picerno appare poca cosa, soprattutto in attacco. Si spera in Obodo e in un miracolo sportivo «Coi comprimari che divengon divi» come scrive lo storico tifoso Mauro Maiali, che magari avrà mangiato il pasticcino offerto dalla ragazza ma che di certo per ora mastica amaro. Come tanti...Una ragazza che offre i pasticciniAi più speranzosi dei reatiniSfidanti il freddo ed il gioco melensoAugurantisi abbia ancora un sensoTifare ancor per questa societàChe sballa e stenta a resuscitar......Cara dolcezza a te noi ci votiamoPer addolcir questo periodo gramoPossan avvenir i miracoli (sportivi)Coi comprimari che divengon diviPer ora a Rieti mastichiamo amaroIl tonfo di oggi oramai non è raro!