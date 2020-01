RIETI - Pochi e soprattutto "silenti" i tifosi del Rieti presenti sugli spalti dello "Scopigno" (509 in totale insieme per la prima gara casalinga del 2020.



Neanche un sussulto alla lettura delle formazioni da parte dello speaker che cercava (invano) di animare un tiepido pomeriggio di metà gennaio. Solo uno striscione per ricordare un tifoso del Civitavecchia morto in settimana, qualche timido applauso alle giocate del baby Esposito o a un recupero difensivo di Tiraferri, per il resto un clima di diffidenza e di distacco, come a voler dire "avete perso la nostra fiducia, riconquistateci".

TANTI VIP IN "CENTRALE"

Diversamente dal solito, invece, in tribuna centrale non mancano volti noti e meno noti, a cominciare dal team manager della Roma Morgan De Sanctis, arrivato in compagnia di Sergio Battisti patron del Rieti Sport Festival (sarà il suo primo ospite per l'edizione 2020?). Sui banchi riservati alla stampa, l'ex tecnico della Viterbese, nonché ex difensore di Lazio e Vicenza, Giovanni Lopez "circondato" da procuratori e agenti di mercato, tutti pronti ad offrire probabilmente qualche giocatore all'ad Di Gennaro o al ds del Rieti, Minguzzi. E poi Sergio Pirozzi: l'ex sindaco di Amatrice, che per qualche ora ha conteso la panchina amarantoceleste a Beni per il dopo-Caneo, ha seguito il primo tempo con assoluto interesse, forse ripensando ai "bei tempi", a quando cioé poteva strigliare, incitare, sostenere e consigliare i suoi giocatori in campo. Mancava allo stadio da un bel po': che sia l'inizio di un nuovo percorso? Può darsi.

MARCHI SCALPITA

Tra gli spettatori interessati anche Alessandro Marchi e Andrea Zanchi: il centrocampista di Urbino è pronto al rientro e nel salutare chi gli si faceva davanti, annunciava il suo ritorno in campo. "Da martedì torno in gruppo, comincio a lavorare in campo: non vedo l'ora di giocare una partita".

