F.C. RIETI: SCOPRIAMO LE CARTE!

RIETI - I tifosi del Rieti, che non avevano digerito l'esonero di Caneo, dopo la gara di ieri persa sul campo del Rende per 1-0, restano sul piede di guerra. Non è piaciuta la gestione del debuttante mister Beni, come evidenziato dallo scritto dello storico tifosi mauro Maiali, che non vede un futuro roseo chiedendo chiarezza.La partit(in)a che oggi si è giocataC'è chi dice: "l'abbiamo dominata"Per me è stata un'inutil passeggiata...... Se non si sfruttan le buone occasioniTenendo anche in panchina dei campioniÈ inutile far nascere illusioniPersino in chi non è mai disfattista(Di Rieti ne ha viste e pur da attivista)Qualcosa nel Club si è incrinato (e a vista!)Ci si nasconde e poi, chissà il perché?Dannata stagionaccia dei gran "se":L'ora è giunta per il punto vederSe non abbiamo una coppia vestitaAllora possiam dire che è finitaCi faranno scontare l'aperturaMa che scompiglio, che gran fregatura!