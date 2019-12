RIETI - "Non ci avrete mai come volete". I tifosi del Rieti in segno di protesta hanno bruciato una decina di abbonamenti stagionali (nella foto), alcuni dei quali lasciati davanti al cancello d'ingresso dello stadio "Manlio Scopigno". Un gesto forte, inequivocabile, che lascia trasparire un malcontento che ormai ha preso il sopravvento sull'intero ambiente amarantoceleste, ma che ha toccato il suo apice dal momento stesso che la società ha ufficializzato l'esonero di Caneo. Non di certo il viatico migliore per Roberto Beni, neoallenatore del Rieti, arrivato poco fa in città e in attesa di essere presentato. Prima la squadra ha voluto salutare proprio Caneo che lascia la città dopo cinquantadue giorni dal suo arrivo, rimanendo sul libro paga del club. © RIPRODUZIONE RISERVATA