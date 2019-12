SCIUPONI SÌ, MA È NATA UNA STELLA!

RIETI - Rimpianti per i tre punti sfumati «ma riprendiamo il cammino» come scrive lo storico tifoso Mauro Maiali che esalta la prova del 17enne Cristian Esposito ed evidenzia la poca freddezza di Marcheggiani dal dischetto. E' una squadra che anche ieri ha dimostrato di potersi salvare, la sfida a Rende domenica dirà di più.Oggi meritavamo assai di piùContro avversari con un uomo in piùE non si sa di qual maglia vestitoMa è una partita da legare al ditoPer l'esordiente, quel diciassettenneIl qual ha mostrato classe da... trentenneChristian Esposito, che giocatore!Della Rieti è stato il real motore...... Tornando poi alla grande gara odiernaDi gol potevam farne una quaternaSenza quel rigorino mal calciatoDa un bomber, da freddezza abbandonatoComunque sia riprendiamo il camminoCosì bene giocando è più vicinoIl traguardo che dobbiam varcareA Rende andiam per a vincer provare!