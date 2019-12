F.C. RIETI: PECCATO PER I GOL CHE ABBIAM REGALATO!

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - C'è ancora speranza per il Rieti? Dopo la debacle col Catania di ieri, 1° dicembre, i dubbi si fanno sempre più forti. Ma c'è chi non si arrende, come lo storico tifoso amarantoceleste Mauro Maiali che nel suo scritto settimanale scrive «Forza Rieti, ci possiam salvare. E nella serie "ci" ancor militare!». Sorge un'altra domanda: ma Rieti è in grado di mantenersi in serie C senza creare debiti in giro?D'accordo, quattro pere abbiam beccatoDi cui almeno due o tre straregalatoMa allo stadio oggi mi son divertitoPur se per la sconfitta ho (e assai) patitoVisto il turno della massima serieCon Inter, Milan e Lazio non in... ferieSi può dir il pubblico (quasi) è tornatoE la squadra a lungo (ri)sostenutoCoraggio dunque non molliamo oraGiochiam benino ed alla giusta oraRitorneremo a giocare benoneNon è perduto il (di un dì) blasoneDopo la prestazione vista oggiSe qualche difensore va da... CurciForza Rieti, ci possiam salvareE nella serie "ci" ancor militare!