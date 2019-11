F.C. RIETI: ATTENDENDO I... "CONQUIBUS"!

RIETI - I dirigenti si diano da fare. E' la sintesi del pensiero dei tifosi del Rieti in vista di un'altra settimana di passione, soprattutto dal punto di vista societario. Sono ancora 17 i giocatori della rosa amarantoceleste ai quali devono essere corrisposti gli stipendi arretrati. In più c'è da sistemare tutto l'aspetto contributivo e da definire la querelle della fideiussione. Insomma, un'altra settimana complicata in vista della sfida di domenica contro la corazzata Reggina. E allora che i dirigenti si diano da fare, come scrive anche lo storico tifosi Mauro Maiali. E come si augurano anche gli stoici tre supporters che sabato si sono sobbarcati 1400 chilometri per seguire la squadra del cuore.Con questa Rieti giammai ci si annoiaSia essa vincente oppure in... salamoiaPerò, confesso, scrivo controvogliaQueste righe su una strana partitaA lungo, a centrocampo, dominataPrima della finale altrui goleadaMi sa che anche i tipin' più spiritualiSenza soldin' si tarpano le aliGiungendo sotto porta senza morder'Quasi fossero giocatori borderI dirigenti si diano da farePer le tasche e i palati soddisfareA parte scherzi, nessun muor' di fameMa disposto non è a fare il... salame!