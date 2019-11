OGLI, PE' LA F.C. RIETE, DISCU RUSCIU!

RIETI - Inutile negarlo, i tifosi del Rieti sognavano la quarta vittoria consecutiva, come scrive anche lo storico tifoso Mauro Maiali. Invece ieri è arrivato un pareggio con rimpianti, perché gli amarantocelesti avrebbero meritato di più dell'1-1 con la Virtus Francavilla. Certo, un bel primo tempo, quel netto rigore non dato e comunque una squadra viva che oggi, lunedì 4 novembre, aspetta gli stipendi di luglio e agosto.Durata è 'a partita, solu 'n témpuEppure promitteanu focu e ffiammePareanu tuttu, min' che lemme lemmeCo' ddu' gran golle, quasci quasci lampuBotta e risposta 'n cènque o sséi minutiCoreanu, pe' lu campu, spiritatiMa 'n funnu arau pensatu fra sse e sse'N puntarellu bbà bbè' a mme e a tteCquanno cambiaa 'e sòrti pe' ddairuFarzanno 'na partita co' 'u fischiittuUsannolu troppu o ssolu 'n pochittuMo' cce sta chi dda episcupu se 'èsteE sotto sotto è 'na vira peste'A moda ogli nno' è ppiùne dde rigoreCoscì cce fa morì dde crepacòre!