RIETI - A tratti nubifragio in campo, ma solo calore e passione sugli spalti. Nonostante la domenica piovigginosa, allo "Scopigno" gli oltre 500 tifosi del Rieti (268 paganti, più 246 abbonati) non fanno mancare il loro apporto alla causa e i primi 45' non deludono di certo le aspettative.



La squadra gioca un ottimo calcio, reagisce all'iniziale vantaggio della Virtus Francavilla (seguita a Rieti da 23 tifosi) e si esalta dopo il pari di Beleck, che sembra avere feeling con lo stadio reatino (secondo centro consecutivo). E i tifosi gli tributano un coro speciale anche perché da poco diventato papà, prima di inveire contro quel Monaldi di Macerata vera "bestia nera" della formazione amarantoceleste che per ben due volte sorvola su altrettanti falli di mano in area di Tiritiello che avrebbero meritato la massima punizione. Monaldi esce tra i fischi e le invettive del pubblico "scortato" dal team manager del Rieti, Dino Pezzotti e Granata, ai quali spiega - probabilmente - le sue scelte.