RIETI - I tifosi del Rieti ci credono. Come dimostra il testo scritto dallo storico supporters amarantoceleste Mauro Maiali. La squadra vince e convince, la cura Caneo funziona come visto anche ieri sera a Cava de' Tirreni. La speranza ora è che i giocatori vengano pagati al più presto degli stipendi arretrati e che si dia un minimo di solidità a questa società.



F.C. RIETI: VINCE E CONVINCE ANCHE I PIU' DISFATTISTI!



Per tutte le ...mogli di Barbablù

Questa Rieti non si ferma più!

Andrea De Paoli ed Antonio Aquilanti

Hanno messo d'accordo tutti quanti



Compresi gli ormai pochi disfattisti

Dei quali non facciamo un repulisti

Bensì allo stadio li (re)invitiamo

Sentendo della gran Reate il richiamo...



...Forza ragazzi che noi ci crediamo

Ed a voi scettici vi perdoniamo

In fondo al cuor l'istessa fede abbiamo

Basta che dite un bel "ci ricrediamo"! © RIPRODUZIONE RISERVATA