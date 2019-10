F.C. RIETI: SEMPLICEMENTE RIFIORITA!

RIETI - I tifosi del Rieti sono al settimo cielo per il successo sulla Viterbese di ieri. Una serata, quella del 23 ottobre, che i supporters amarantocelesti non dimenticheranno facilmente. Certo il clima derby ha aiutato a caricare nel migliore dei modi il team amarantoceleste che, nonostante i 4 punti di penalizzazione in arrivo, può guardare con un po' più di fiducia al futuro, che però è legato molto agli aspetti societari. A partire dal pagamento degli stipendi. Intanto però ci si gode questo bel momento, una sorta di "rifioritura" come scrive lo storico tifoso Mauro Maiali.Si pensava: "la stagione è finita"Invece vinciam più di una partitaNella vallata gaia e rifioritaOggi come ier colma di risorseEd ove un dì ci han benedetto le orse......Però una domanda vorrei fare:Perché ci voglion i derby per sfatareIl mito che dopo aver "goleadato"Ogni italico club abbia poi frenato?Occorrerebbe la concentrazionePer i novanta ad ogni prestazioneNe beneficerebbero i palatiDel grande calcio (e bello) appassionati!