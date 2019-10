F.C. RIETI: UNA BOCCATA D'OSSIGENO!

RIETI - "Onore a voi". recitava così lo striscione affisso ai cancelli delo Scopigno da un gruppo di supporters del Rieti al termine del match vinto a Lentini. Una boccata d'ossigeno, come scrive lo storico tifoso Mauro Maiali. In un momento difficile come questo, c'è comunque una squadra compatta, che ha voglia di lottare. Non è cosa di poco conto...In quel di Leontini, oggi LentiniDiceva Gorgia, il lor illustre antenato:"Per la verità l'uom' non è creatoAnzi, ancor meglio, essa non esiste"Eppure un bel colp(acci)o oggi sussiste!Certo non infliggiamo un "kappa - ò"Però di ossigeno ne prendiam un po'"Pi - esse": c'è anche un'altra veritàQuella di chi ci vorrebbe stoppar:Di qualche punticin penalizzarE in "Di" prestissimo farci tornar......Ma oggi brindiamo al primo successoLo spogliatoio funziona lo stessoFrancesco Marchegiani è un indefessoChe il nostro pubblico non faccia il fesso!