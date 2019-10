F.C. RIETI: DIVERTE MA (ANCOR) PERDE

RIETI - I tifosi del Rieti alla fine della gara col Monopoli non sapevano se applaudire per l'impegno della squadra o fischiare per l'ennesima sconfitta. Di certo, il dubbio che ha pervaso chi ieri è stato allo Scopigno e ha visto vincere il non certo trascendentale Monopoli per 1-0 è quello di credere o meno ancora nella salvezza. E se la categoria giusta del Rieti fosse la serie D e non la C? Una domanda che emerge anche nello scritto dello storico tifoso Mauro Maiali.Gara tutto sommato divertenteMa Reate ancora una volta è perdente......Se la ridono quei del meridioneGiunti in buon numero per l'occasioneTambureggianti sin dal pomeriggioMai lo avevano visto così grigio:Questo Monopoli non è una scienzaNé tantomeno appare una potenzaNoi non ne abbiam saputo approfittareDelle loro (solo odierne) gran tareLa formazione era, forse, sbagliataMa soprattutto è squadra sco...nsolataQuella reatina, come finiràLa permanenza è sfumata di già?Staremo a veder al tempo delle violeAuguriamoci almeno che in aprileCi sia un motivo ancora per tifareChe i reatin cor non stiano a riposareEd a ricaricarsi per la "D"C'è perfin chi dice: "stiam bene lì"!