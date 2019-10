BUON PARI MA DIFESA POCO... "IN"

RIETI - Un punto che muove la classifica e che fa soprattutto morale quello conquistato dal Rieti a Teramo. Lo sanno i tifosi, il manipolo sempre presente in trasferta (nella foto Newpress), e quelli che hanno seguito da casa un match che sembrava stregato anche questa volta. E invece il lampo di Marcheggiani ha rimesso in piedi la sfida ma di certo non ha cancellato una certa fragilità difensiva, soprattutto nel portiere Pegorin, anche ieri sera incerto sul gol subito. Certo, poi ha fatto un paio di parate vere, però non si può sempre partire 1-0 per gli avversari, perché si rischia di non recuperarlo. E sulla difesa che va migliorata si concentra nel suo scritto anche lo storico tifoso Mauro Maiali.Dopo un brutto e noioso primo tempoEcco che il Teramo con un gran lampoSblocca la gara ma Rieti reagisceLotta, subisce ma pure colpisceCi pensa, al solito, il buon MarcheggianiA togliere alla squadra i suoi gravami......Certo con oggi non siam ancor nel vivoMa il nuovo tecnico è assai positivoUna gran scossa il Pezzotti l'ha dataLa fiducia forse egli ha conquistataPerò il nostro reparto difensivoCol portierin che tutto è men che un... divoFa sì che la squadra di dietro balliCommettendo assai dannosi sbaliTeniamolo presente e interveniamoMaggiore copertura noi invochiamo!