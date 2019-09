Rieti e gli spettri degli anni '80...

RIETI - Peggio di così non si può. E allora i tifosi storici fanno un tuffo nel passato e riportano la situazione di oggi a quella degli anni '80: un Rieti davvero da dimenticare, come scrive anche Mauro Maiali.



F.C. RIETI: SPETTRI ANNI "80!



Sembrava esser tornati agli anni ottanta

Quando il pubblico per tutti i novanta

Se la prendeva con questo e quegli altri

I qual sotto porta non eran scaltri



Ma a parte il pubblic(hin)o ammutolito

Qualche "divo" è piuttosto rinfiacchito:

Meglio sarebbe far giocar qualcuno

Che entrato sembra un Giordano bruno...



...Un'altra giornataccia, reatin cor

Chissà se canteremo ancora i cor:

Aiuta assai di più il pubblico inglese

E' un caso, fa rima con Paganese!