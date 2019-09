KAPPA O COL CATANZARO? CI PUÒ STARE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La sconfitta a Catanzaro ci può stare, come scrive lo storico tifoso del Rieti Mauro Maiali, però per salvarsi bisognerà fare anche qualche punto in trasferta. Magari quella di Catanzaro era davvero tosta, ma gli 11 angoli a 1 per i calabresi e l'inoperosità del portiere Di Gennaro rendono l'idea di una squadra che volente o nolente ha cercato di limitare i danni. Ma dalle trasferte di ottobre (Teramo, Sicula Leonzio e Cava de Tirreni) serve racimolare qualche punto. Indispensabile però sarà farlo in casa, a partire dalla sfida di domenica con la Paganese. Tutt'altro che una passeggiata.Kappa - O "pure" in quello di CatanzaroRieti non è certo sinor corsaroUn gol per tempo e ci han liquidatoAvversario per noi troppo dotatoLa cosa che non ci fa disperare.È quel tecnico il qual su di un... altareAnni fa cercò di sdrammatizzareDisse: "ho portato la squadra a allenare"Oggi vale pe' il match prossimo cheDa servi potrà rirenderci... re!Cerchiamo di non esser solo in treTutti allo stadio a gridar un bell'ole'...