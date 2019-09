RIETI DI IERI: NE SIAM (QUASI) FIERI

RIETI - I tifosi del Rieti sorridono. Non certo un sorriso pieno, però rispetto alle ultime, difficili, settimana, uno spiraglio di luce in fondo al tunnel sembra realtà La gara col Potenza di ieri lascia un punto e una rinnovata fiducia, come si legge nello scritto dello storico tifosi Mauro Maiali.Discreto collettivo quel di ieriQuasi da ricordare il nostro... ieri:Che la stagione scorsa sia tornataE sia anche questa una non male annata?La risposta è racchiusa nelle mentiDei nostri più rilevanti elementiA cominciar dal tecnico Mariani:Non s'ha da bruciar poi troppo le maniPe' i punticini persi ancor in rimonta:Un pari col Potenza non è un'ontaNon incolperei il nostro portierinoSì, ci ha avrà pure messo lo sampino......Ma quel che è più importante è l'aver smossoLa classifica nostra, non più all'ossoCoraggio, avanti andiamo e confidiamo:Alla squadra possiam (quasi) dir "ti amo"!