RIETI - BARI: CHE BOCCONI AMARI!

RIETI - Un'altra delusione per i tifosi amarantocelesti. Vedere perdere il Rieti in quel modo contro il Bari raddoppia l'amarezza. Alla fine il punto, il primo stagionale, sarebbe andato pure bene. Si può discutere sui rigori, entrambi, non sull'espulsione di Tirelli, sacrosanta, che ha cambiato le carte in tavola, rendendo il Rieti più fragile. Si resta a 0 punti in attesa di altre sfide assai complicate, a partire dalla trasferta di Caserta di sabato prossimo. E i tifosi chiedono alla società un'inversione di rotta come riportanto anche nello scritto dello storico tifoso Mauro Maiali.Tanta amarezza per il risultatoSul pian del gioco il Bari ha meritato...... Un pomeriggio dalla doppia facciaMarchegiani e, par, che ce la facciaLa Rieti nostra a vincere la garaMa la barese è una squadra corsara...... Il terzo rigorino in tre giornateE resta senza punti la ReateQualche dubbio su tal rigor finaleFatto sta che chiudiamo molto maleQuesta gar(ett)a dopo l'espulsioneSenza cui forse un'altra soluzione...... Chissà che cosa ci riserva il restoVisto da oggi sembra assai funestoA men che qualche colpo venga fattoTrasformandosi la potenza in attoDall'alto si cerchi l'evoluzioneA questa oramai triste situazioneUn giocatore o due e a sensazioneChe riporti alta la vital pulsioneTra la tifoseria amaran' celesteIn questa cittadina (un dì) agresteOra per la sua squadra (ri)frementeE non volendola veder perdente!