RIETE: (PE' MMONE) 'NA SQUADR(ETT)A!

RIETI - Il Rieti fermo ancora al paolo dopo due giornate. Ieri è arrivata una sconfitta sul campo di una diretta concorrente per la salvezza quale il Picerno. L'unica speranza è ora il mercato come riportato nello scritto dello storico tifoso Mauro Maiali.Riete mea 'antu reMarchi malePerdi co' 'na diretta concorrenteE ccome gliocu esprimi pocu o gniente(Lu suddettu bba pure a l'huspiale)Mo" che sse nne glitu pure GondoPure l'attaccu li rinforzi bboCquecco' tocca 'nventasse se bbolemoA ssarvacce proane per lo menoMma nno' bboleria che 'a mea (e artrui) voceBbenisse soffocata da cque... "Ddoge"Penzante solu e ssempre a li sei sordiE a nnu' facce remanine 'i ricordiDde la secunda parte 'ell'annu scursu(Co' la prima metà 'e 'u seculu scursu)'N se vie mica solu 'e la nostargiaCerta zavorra è mmegglio 'e bbagglie via!