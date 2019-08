RIETI - Alla fine il remake è andato in scena, ma il Rieti anche stavolta non ha sfigurato contro la Ternana, come riporta lo scritto dello storico tifoso Mauro Maiali.



COME IN COPPA, LA TERNANA 'N COPPA!



Possiamo anche essere il centro d'Italia

E, "per "Giova" l'ombelico del mondo...

... Ma il risultato è così rotondo

Che la Ternana è il Brasil e noi... l'Australia!



Parla il possesso palla e pure il gioco

Oggi non c'è concesso alcuno sfogo

La superiorità Ferina è tale

Che stiamo tutti giù con il morale



Cosa ci vogliam fare è ripartita

La corsa per tener la Rieti in vita

E ci sarà tanto da camminare

Per ancor nella serie C restare



In mezzo a tanta negatività

Rispetto al "max" tra i reciproci ultrà

Onore alla nostra ed altrui città:

La base per l'unione che verrà?

Ce lo auguriamo e chi vivrà vedrà! Ultimo aggiornamento: 10:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA