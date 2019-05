RIETI: A CATANIA ANCORA CERNIGOI...

MA CIO' CHE CI INTERESSA DI PIU' E' IL POI!!!

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Rieti ha chiuso in bellezza un girone di ritorno da ritmo playoff. L'1-1 a Catania ha suggellato una salvezza strameritata e dimostrato di poter competere con tutti. Ora però si apre la partita del futuro e i tifosi aspettano con ansia ciò che sarà programmato come si legge anche dallo scritto dello storico supporters Mauro Maiali.Etnei privi di gloria e senza infamia:Un buon pari per il Rieti a CataniaSe sol ci si fosse un po' più credutoUn trionfo al Massimino avrem godutoPlatonica (per noi) questa partitaLa tifoseria si è assai divertitaOra comincia un'ulterior scalataMa attenti a non combinar una frittata:Sì ad un ritocco alla già buona rosaE le emozioni si vivranno a iosa!(Arrivederci a sportivi e tifosiDai più sereni a quelli sempre ansiosiBuona pausa ad i nostri dirigentiPurché (ri)tirino fuori i... proventi!)P.S. = Noi tutti a far gli abbonamenti!!!