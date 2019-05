RIETI - "Clamoroso al Cibali!" avremmo esclamato in altri tempi, ma ormai i tifosi del Rieti presenti in ogni stadio non fa più notizia, se non fosse che per una sfida - quella di Catania - che ai fini della classifica non aveva troppo senso, in quattro si sono imbarcati a Fiumicino e raggiunto il Fontanarossa hanno seguito la squadra per gli ultimi 90' della stagione e, forse, del Capuano allenatore amarantoceleste.



"Onore a voi" scrivono sui social gli altri ultras reatini rimasti a casa, mentre sui vari profili vengono postate le foto provenienti da Catania con le "pezze" dei gruppi organizzati esposti sulle balaustre del "Massimino" per un ultimo viaggio stagionale baciato dal sole, ma con la consapevolezza di tornare e trovare la neve del Terminillo. © RIPRODUZIONE RISERVATA