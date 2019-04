F. C. RIETI: SCOPIGNO (OGGI)... PLATONICO!

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo la festa di ieri allo Scopigno (1-1 col Monopoli) e il giusto tributo dei tifosi a giocatori e staff del Rieti per la conquista della meritata salvezza, si inizia a pensare al futuro, come riporta anche lo scritto dello storico supporters Mauro Maiali.Insolita partita allo ScopignoParte il match e la Rieti lo tien in pugno"Gara platonica" dice un malignoMa tale non lo è specie per noiSia pria che dopo il gol di CernigoiUn primo tempo vissuto da eroiL'attacco ospite è inesistente:E' a causa della Reate consistenteChissà perché qualche gigante è assente?Nella ripresa, tutta un'altra cosaCi addormentiamo e ci attaccano a iosaDa dove giunge, così bellicosaUna compagine all'inizio scialbaSembrava di veder, Rieti - Alba......Passan i minuti e il Monopoli segnaPoi i grandi la panchina riconsegnaAl ruolo di protagonisti, maNon si riesce in vantaggio a tornarResta la festa per tutta la squadraRestando in "C" non è certo una ladraPiuttosto vi son buone prospettiveSe le programmazion saran fattiveA patto che chi di football viveGiunga, come ho già detto, numerosoSia egli sportivo o anche da tifoso:Il "Centro Italia" è affatto... fumosoAnzi si appresta a divenir famoso!