RIETI - "Al presidente più vincente della storia del Fc Rieti. Grazie!" I ragazzi della curva, prima del calcio d'inizio, hanno voluto omaggiare Riccardo Curci con una targa-ricordo per imprimere sulla stagione il marchio di un attaccamento ed una passione che non è mai venuta meno, neanche quando le cose sembravano volgere al peggio.



E una volta tornato in sella Curci, il sostegno si è quadruplicato, consentendo alla società di raggiungere un traguardo di vitale importanza per la programmazione futura.

Ma il "grazie" dei tifosi non si esaurisce alla società, perché oltre a Curci la curva ha pensato anche ad Eziolino Capuano, definito "il condottiero": una targa-ricordo anche per lui, nel giorno dell'ultima gara interna della stagione e, con ogni probabilità, anche della penultima in assoluto sulla panchina amarantoceleste. Capuano "incassa" il riconoscimento, abbraccia gli ultras e mentre dagli spalti si alza il coro "Ezio, Ezio, Ezio..." lui dal campo poggia una mano sul cuore e manda un bacio carico di commozione, nascosta dagli occhiali a specchio ed interrotta solo dalla necessità di dover cominciare a giocare.

Tra i riconoscimenti di giornata anche Cedric Gondo, al quale è andata l'edizione 2018/2019 del premio "Uomo Rieti Life" consegnato al giocatore dal direttore della testata on line Emiliano Grillotti: l'attaccante ivoriano, che nel corso della stagione è stato per sei volte indicato dagli organi di stampa locali "migliore in campo" succede al bomber sardo Luigi Scotto che si è aggiudicato le ultime due edizioni.

In campo le due squadre entrano portando per mano alcuni bambini appartenenti alla scuola calcio del Rieti: per De Vito, Mattia e Zanchi, però, quei "piccoli" portati in braccio hanno un attaccamento particolare, essendo i rispettivi figli. Un finale da "Libro Cuore" come è giusto che sia, visto l'epilogo di Bisceglie che di fatto ha chiuso la stagione amarantoceleste con 180' d'anticipo.

