F.C. RIETI: GIORNO GAUDIOSO PER UN CLUB GRANDIOSO...

...CHE TORNERA' PRESTO AD ESSER GLORIOSO?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - I tifosi del Rieti si preparano ad abbracciare squadra e staff domenica allo Scopigno nell'ultimo impegno casalingo. Una decina di supporters amarantocelesti hanno vissuto dal vivo la conquista della salvezza, altri hanno accolto la squadra al rientro da Bisceglie, ma i più saranno domenica allo stadio per applaudire gli artefici di questo risultato, a partire da Ezioloino Capuano, il primo artefice del raggiungmento dell'obiettivo come evidenzia lo storico tifoso Mauro Maiali nel suo scritto.Che gran bel giorno è oggi per RietiAmarantocelesti cuor assai lietiTutti: scarpari, comari e... poetiPiù che raggianti son, da cheti chetiIl timbro al trionfo è di CernigoiMa la rosa stracolma (ri)è di eroiSenza nominar alcun per non offenderChi restando fuori ha classe da venderMi sia concesso, oltre al marcatoreDi tessere un elogio al mattatoreQuell'Eziolin Capuano, gran signoreBen approdato a campionato in corsoHa dato alla compagin un nuovo corsoTra aquile e leoni, egli è... l'orso!