RIETI - "Grazie". I tifosi del Rieti, dopo la festa-salvezza che si è consumata a Piazza Cavour non appena la squadra ha fatto ritorno da Bisceglie, sono passati allo stadio e sui cancelli d'ingresso hanno lasciato un altro segno indelebile dell'obiettivo sportivo raggiunto: uno striscione con l'ennesimo ringraziamento per quanto fatto in campo e fuori da gennaio ad oggi. Ma c'è da scommettere che la festa proseguirà almeno fino a domenica prossima quando la squadra ospiterà il Monopoli. Poi spazio ad futuro tutto da chiarire. © RIPRODUZIONE RISERVATA