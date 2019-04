RIETI - RENDE, BISOGNA ATTENDE(RE) ANCORA:

SPORTIVI, VENITE ALLO STADIO!!!

RIETI - La festa salvezza è rimandata ancora, ma i tifosi del Rieti dopo il pareggio col Rende restano comunque ottimisti. Basta un punto a Bisceglie per regalarsi una Pasqua di gioia. E poi ci sarà l'ultima in casa con Monopoli il 28 aprile, si spera per una passerella dopo aver centrato l'obiettivo. Certo, sarebbe bello vede un maggior afflusso di pubblico allo stadio come si legge anche nello scritto dello storico tifoso Mauro Maiali."I dieci punti (che poi sono sei)Si vedon dinanzi agli odierni nei"(Dice uno spettatore, non... l'O'Rey)Oddio, su questo molto obietterei...... Anche una squadra non molto ordinataCome, ammettiamolo, la Rieti è stataHa ottenuto, in mezzo ad un trambustoUn pareggio sostanzialmente giustoSi compensano le sviste arbitraliCosì regaliamo un paio di occhiali(Ci pensa Curci e... resta negli annali!)All'arbitro, pe' i suoi visivi mali......A parte scherzi, oggi si rimandaLa festa con i fuochi e con la... bandaMa se la svolta "Curcian - Capuana"Della stagione, la cosa più sanaFosse avvenuta nella scorsa estateOra ci dedicheremmo alle... fateInvece siamo (e anzi, siete) pregatiPur se avete fegati spappolatiDi sostenere questa formazionePer la reatina fede e tradizioneGiungete ancora (e ben più) numerosiPer i progetti più che ambiziosiOccorrono migliaia di tifosi:Non pessimisti né troppo ottimistiIdealrealisti, al punto giusto vispiE soprattutto con cuori mai tristi!