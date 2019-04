RIETE: PRECHE' PARTE A PPARTI' DA 'U SECUNDU TEMPU?

RIETI - Magari ci si aspettava già di chiudere il discorso salvezza espugnando Siracusa. Così non è stato e per il Rieti il secondo match point è programmato per domenica contro il Rende, non più quelo di inizio stagione, ma che conserva ancora chances playoff. Certo, serve approcciare meglio il match rispetto a quello di Siracusa se si vuole festeggiare la salvezza con tre turni d'anticipo, come scrive lo storico tifoso Mauro Maiali.Ogli 'n me 'oglio propriu 'nventà gniènte:Saria pura fantascia solamente...... Staeo a llauru e ccoscì 'oppu aglio 'istu'Lle ddu parate, a prima su "Maistru"Solu da li "hait laits" bbengo a apprenneDde 'na prima frazzione lemme lemme'N pocu come 'u Milanne dde stu témpuAll'avverzari regalamo 'n témpuComungue 'n ce potemo esse scordatiChe ssemo 'n pochi mesi stracambiati'A Riète (e lu riétinu) no' ss'arenne'Imenica bbedemo 'e bbatte 'u Renne!