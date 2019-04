F.C. RIETI: PREMIATA LA SUPREMAZIA TERRITORIALE

RIETI - Il Rieti vede la salvezza a un passo per la gioia della ventina dei tifosi presenti al "Torre" di Pagani e dei tanti che hanno seguito da casa l'evolversi dell'insidioso match sul campo del fanalino di coda. Le emozioni del match ripercorse anche nello scritto dello storico tifoso amarantoceleste Mauro Maiali.Una gran noia tutto il primo tempoNon scherzo, per poco non mi addormentoNemmen durante il minuto quarantaUn parapiglia, la contesa è blandaMa quando le squadre tornano in campoLa nostra Reate inizia a prender... campoEcco così che a inizio di ripresaBrumat porta la prima vera "offesa"D'accordo, ci vuol un (netto) rigorinoPer il vantaggio del (bel) team sabino......Abbiamo vinto sì sul fil di lanaPerò nella "paganesista" tanaOggi è supremazia territorialeDella ben messa formazion laziale!