RIETI - Ancora una soddisfazione, in terra campana, per i tifosi del Rieti che si sono sobbarcati i 273 chilometri che dividono lo "Scopigno" dal "Marcello Torre" - percorsi in poco più di 3 ore con un pulmino - dove la squadra gli ha regalato forse la vittoria più importante della stagione.E dopo l'1-1 di Castellammare di Stabia, che moralmente aveva lo stesso sapore di una vittoria, eccon l'1-0 firmato Cernigoi, in un finale di pomeriggio iniziato con un omaggio alle 302 vittime del terremoto di L'Aquila (ieri ricorreva il decennale dalla forte scossa) tra cui tre reatini, proseguita con un incitamento incessante e, come detto, culminata con squadra e staff sotto il settore del "Marcello Torre" a loro dedicato, per l'ovazione finale.E mercoledì, se il Rieti dovesse battere il Siracusa, il +10 dal Bisceglie (che ha a disposizione solo 3 gare ed appena 9 punti da poter conquistare) varrebbe la salvezza aritmetica.