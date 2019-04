TRA RIETI E REGGINA, DOV'E' LA DIFFERENZA?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - I tifosi del Rieti sono carichi a mille dopo il terzo successo di fila tra le mura amiche. A cadere sotto i colpi amarantocelesti ieri è toccato alla Reggina, squadra dai nomi altisonanti (Bellomo su tutti) e dallo storico blasone. Questo Rieti piace sempre più e si inizia a sognare anche per il futuro come riporta lo scritto dello storico tifoso Mauro Maiali.Inizia la partita e c'è chi tremaLa lor classifica a noi appare amena......Ma al diavolo i timor riverenzialiIniziam a carburar e mettiamo le ali:Quarantaquattresimo e cede il muroSorretti da un pubblico assai maturoComposto da coriacei ragazziniCantanti dei cori più che sublimiCon in più me e Antonietta, i... fuoriquotaMa, badate, non sbagliamo una nota......Stavolta ci si può anche sbilanciare:Con alcuni elementi che san fareBello ed anche redditizio giocoQualche ritocco e, non dimentichiamoIl vivaio che sforna anche se pianoProbabile è che in codesto luogoL'anno prossimo più non canteremo:"In questa stessa serie resteremo"Forse, a cantare ci ritroveremo:"Nella serie superiore noi andremo"!P.S. = Oggi Eziolino, dietro alla lavagna(?)Suvvia, accetta il "fischietto" e non si lagna:Un dato di fatto è che la cuccagnaCominciata è nella nostra campagnaDa quando c'è la sua azione... magna!