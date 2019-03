F.C. RIETI: LOTTA, SEGNA, (SCIUPA) E NON MOLLA!

RIETI - Una bella prova del Rieti al cospetto del quotato Catanzaro. Un 1-0 che vale il doppio conquistato allo Scopigno davanti a una degna cornice di pubblico (700 reatini). Bella prova della squadra amarantoceleste, soprattutto nella ripresa. Molto bene la fase difensiva, ma quella cospicua quantità di palle gol create andava finalizzata meglio dagli attaccanti come testimonia lo scritto dello storico tifoso Mauro Maiali.Primo tempo senza grandi emozioniPochissime nostre ed altrui occasioniSi vedono i punti che ci separanMa i nostri gli attributi fuori tiran......Nella ripresa un Rieti organizzatoGrande Capuano (l'ha ben orchestrato)"Maturo l'è", grido dalla tribunaE Gigli ci trasporta sulla... Luna!Però c'è oggi una (notevol) pecca:Il nostro attacco proprio non ci azzecca...... Potevamo andare sul due a zeroSe ci fosse stato dialogo veroTra gli attaccanti poco opportunistiDei servizi sbagliati van rivisti:Sembrava avesser paura di far maleManco stessero ad affondar il... pugnaleNon serve il cuore in una partitaL'altrui rete deve essere riempitaLa squadra avversaria annichilitaPrendendo gol non vien mica ferita!