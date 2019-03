RIETI - Dal PalaSojourner allo Scopigno, per infondere sul Rieti, il "trasporto" e l'euforia con la quale la Npc ha saputo rimontare 21 punti alla Virtus Roma e fare suo un altro derby. Un mini-viaggio al contrario, per i tifosi del basket, rispetto a due settimane fa, quando l'orario ravvicinato di Rieti-Viterbese e Npc-Legnano, aveva costretto gli appassionati della "palla a spicchi" a dividersi tra stadio e palazzetto.



E oggi proprio come lo scorso 3 marzo - col Rieti vittorioso per 1-0 grazie al gol di Marchi - la "passeggiata" da un impianto all'altro, al termine di un'altra sfida a dir poco epica per lo sport reatino, è stata gradevole e rilassante, anche grazie al primo sole primaverile che ha reso la domenica perfetta.

E una volta dentro lo "Scopigno", raggiunti gli ultras della curva nella pancia del tifo più caldo, la voce rimasta ancora a disposizione tra le corde vocali è stata riversata interamente sugli uomini di Eziolino Capuano, in primis per rispondere "tono su tono" agli oltre duecento supporters provenienti da Catanzaro (stessi colori della Virtus, peraltro) e sistemati - come sempre - in curva.

Complessivamente oltre settecento anime reatine, compatte e rumose a sufficienza per lanciare i Capuano boys a caccia di un Catanzaro "nobile decaduta" del calcio italiano, ma guidata da un Auteri esperto tanto quanto il suo "dirimpettaio".

Ultimo aggiornamento: 15:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA