RIETI: SCONFITTA CON ONORE

RIETI - Una sconfitta che non crea drammi tra la tifoseria amarantoceleste come testimonia lo scritto dello storico supporter Mauro Maiali. Ieri al Viviani di Potenza c'erano nove tifosi reatini che hano visto disputare un buon match al Rieti di Capuano. Certo, c'è amarezza per l'1-0 subito nel finale ma anche la consapevolezza che la salvezza è un obiettivo ampiamente alla portata della squadra reatina.Dopo l'andata iperfallimentareCi dicevano: "cosa andate a fareIn quello di Potenza, ad incassareUn'altra impietosissima goleada?"Eppur, sulla parola, non è stataQuella lucana, una gara scontataE nemmeno poi tanto squilibrata...... D'accordo infine è andata come è andataMa loro la vittoria l'han sudataAnzi per poco l'hanno "rimediata"Franca - gol a tre primi dalla fineUn risultato che non ci deprime:Noi ripartiamo e intoniam un cor... sublime!