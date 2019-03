F.C. RIETI: GRANDE VITTORIA (E MERITATA)

RIETI - Euforia tra i tifosi del Rieti dopo il successo sulla Viterbese nel derby. Unica pecca: si sarebbe potuto sfruttare meglio la superiorità numerica di oltre mezz'ora come evidenzia lo scritto dello storico tifoso Mauro Maiali.Viva la Rieti: ha vinto e meritatoUn gran, seppur sudato, risultato...... Oggi chi era allo stadio si è godutoGli undici e un Mister affatto sprovvedutoL'unica pecca è il finale agitatoQuando qualche cosina abbiam rischiatoE' l'atavico italico difettoQuel di difender un unico gollettoD'accordo lo facea anche Herrera, il magoMa il (suo) pubblico era sempre pago:Lì dietro avea in difesa dei tipettiPrimi fra tutti, Burgnich e FacchettiDa tifoso mi vien da domandare:Con il vantaggio e un uomo in più a lottarePerché mai rinunciare a costruire?Mai si può saper come va a finireQuanto alla curva nord, lo si ha da direQuest'oggi ha un po' sfogato le sue ire...... Però nei templi dell'Italia nostraCi son genti che fan peggiore mostra!