F.C. RIETI: MALATO DI "PAZIENZA"

RIETI - Il Rieti ritorna con i piedi per terra. Ce lo ha riportato il Trapani, avversario che lotta per tornare in serie B, e che ha espugnato ieri sera uno Scopigno comunque affollato (quasi mille spettatori, tra paganti, abbonati e accrediti). Gli amarantocelesti hanno creato pochi pericoli alla porta dei siciliani come evidenzia anche lo scritto dello storico tifoso Mauro Maiali.D'accordo, non ne è andata bene unaQualcun non era nella giusta lunaPure il secondo gol, quel rigorinoMi sa forse di "ino, ino, ino..."Ma non si può iniziar a giocar al palloneMettendo la giusta concentrazioneQuando manca mezz'ora dalla fineE si sta a perder con punteggio... fineQuel classico due a zero (zero - due)Stasera Reate si lecca le "bue"Chi ne avea troppa e chi poca di calmaNon saprei proprio a chi dare la... palma!P.S. = Se azzecchi una volta o anche dueNon sei Cagliostro o Nostradamus - 2Cerca di non esser troppo entusiastaSe no c'è chi ti può (ri)metter... all'asta!