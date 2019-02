RIETI: SQUADRA BUONA, MA... SCIUPONA!

RIETI - I tifosi del Rieti gurdano con più ottimismo al futuro dopo l'inaspettato successo sul campo della Vibonese. Certo, lunedì col Trapani servirà concretizzare maggiormente le occasioni avute, come scrive lo storico tifoso Mauro MaialiEspugnamo con un successo... nettoIl campo della gran rivelazioneDopo avere sciupato qualche azioneAlla Vibo' abbiam fatto lo sgambettoTre punti in più in cascina sono oroAl nostro ambiente spianano il lavoroMa come detto lunedì mattinaLa dea della fortuna è una regina:Non si può confidare in tal sovranaPerché cambia partner ogni settimana......Oggi, con formazione e cambi giustiScolpir possiamo a Capuano dei... bustiAl gran Gondo, il qual sa come ottenereIl meglio dalle (di un dì) giacche nereE a Zanchi e Cernigoi altri odierni eroi......Brindiamo sì, però pensiamo al poi:Lunedì prossimo il Trapani arrivaEsso non è mica un'oca giulivaOccorrerà meglio concretizzareLe occasioni che andremo a creare!